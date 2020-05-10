В Германии сообщают об ускорении распространения коронавируса

В Германии выявили ускоренее распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявили в Институте Роберта Коха.

В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса ( "R-value") превысил "1", и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.

Коэффициент воспроизводства вируса отражает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется экспоненциально.

Для Германии этот показатель вырос до 1.1 после того, как долгое время не превышал единицы.

"Увеличение числа воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни", - говорится в сообщении Института.

По итогам последних суток, в Германии зарегистрировали 667 новых случаев. Умерли 26 больных, а выздоровели - около тысячи.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 169 218 заражений коронавирусом. Умерли 7395 больных, 144 тыячи - выздоровели.

Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.

Действующие до сих пор ограничения на торговлю на площади до 800 квадратных метров отменяются. Магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

В то же время решение по ослаблению мер, как и раньше, будет принимать власть федеральных земель - потому в регионах вспышки инфекции могут действовать более строгие правила.