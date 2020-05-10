Усі розділи
Укр / Рус

Словаччина, Чехія та Австрія обговорюють взаємне відкриття кордонів

Неділя, 10 травня 2020, 19:15

Міністри закордонних справ Словаччини, Чехії та Австрії обговорюють можливе послаблення вимог щодо перетину кордонів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це оголосив держсекретар словацького МЗС Мартін Клюс.

"Ми можемо створити щось на зразок міні-Шенгену", - зазначив він.

За його словами, цей "міні-Шенген" для трьох країн може почати працювати приблизно на початку літа. Реалізація ідеї буде залежати від епідеміологічної ситуації.

Зараз Словаччина дозволяє в’їзд лише своїм громадянам, або людям, які мають дозвіл на постійне проживання. Крім того, всі, хто прибуває з-за кордону, зобов’язані пройти 14-денну обсервацію у державних установах.

З початку епідемії, в країні зареєстровано 1457 випадків коронавірусу та 26 смертей. Вчора Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала жодного нового випадку

У Чехії щоденна кількість нових випадків з початку травня не перевищувала сотні. Загалом з початку епідемії зареєстрували 8078 підтверджених випадків, з них 273 людини померли, одужали – понад 4 тисячі.

В Австрії через 3 тижні після перших послаблень карантину не сталося зростання кількості нових заражень. Щоденний приріст становить 0,2%.

Раніше канцлер Австрії Себастіан Курц зазначав, що очікує завершення дії коронавірусних обмежень на кордоні з Німеччиною до літа, а прем'єр Греції запропонував створити "безпечний коридор", який дозволив би подорожувати між країнами, які успішно стримали спалах коронавірусу.

Читайте також: Шлях до "нормальності": як Австрія стала лідером з пом'якшення карантину.

Теми: СловаччинаЧехіяАвстріяЄСкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНастоятель московського храму РПЦ заразився короновірусом та помер

У Німеччині повідомляють про прискорення поширення коронавірусу

У МОЗ назвали умови, за яких влітку запрацюють дитячі садки

інфографікаЕпідемія у Білорусі: майже тисяча нових випадків Сovid-19 щодня, є загиблі

Із вівторка на Україну чекає похолодання з дощами й грозами

У МОЗ затвердили рекомендації для перукарень, магазинів і т.д. на час карантину

Усі головні новини...
Словаччина
Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала нові випадки коронавірусу
Словаччина послабила значну частину обмежень: відкрито магазини, ресторани, готелі
Парламент Словаччини висловив довіру новому уряду
Останні новини
19:48
ЗСУ вимушено обстріляли бойовиків у відповідь, втрати противника уточнюють
19:15
Словаччина, Чехія та Австрія обговорюють взаємне відкриття кордонів
18:38
Економічні новини вихідних: перший концесійний порт та продаж активів найбільшого суверенного фонду
18:10
фотоНастоятель московського храму РПЦ заразився короновірусом та помер
17:46
У Німеччині повідомляють про прискорення поширення коронавірусу
17:35
У кожного восьмого українця один пароль для входу в усі акаунти — дослідження
17:01
У МОЗ назвали умови, за яких влітку запрацюють дитячі садки
16:45
інфографікаЕпідемія у Білорусі: майже тисяча нових випадків Сovid-19 щодня, є загиблі
16:09
На підприємствах гірничо-металургійного комплексу за березень збільшились зарплати
15:56
ДТП в Росії: один українець загинув і троє постраждали
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!