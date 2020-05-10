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Словаччина, Чехія та Австрія обговорюють взаємне відкриття кордонів

Неділя, 10 травня 2020, 19:15
Словаччина, Чехія та Австрія обговорюють взаємне відкриття кордонів

Міністри закордонних справ Словаччини, Чехії та Австрії обговорюють можливе послаблення вимог щодо перетину кордонів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це оголосив держсекретар словацького МЗС Мартін Клюс.

"Ми можемо створити щось на зразок міні-Шенгену", - зазначив він.

За його словами, цей "міні-Шенген" для трьох країн може почати працювати приблизно на початку літа. Реалізація ідеї буде залежати від епідеміологічної ситуації.

Зараз Словаччина дозволяє в’їзд лише своїм громадянам, або людям, які мають дозвіл на постійне проживання. Крім того, всі, хто прибуває з-за кордону, зобов’язані пройти 14-денну обсервацію у державних установах.

З початку епідемії, в країні зареєстровано 1457 випадків коронавірусу та 26 смертей. Вчора Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала жодного нового випадку

У Чехії щоденна кількість нових випадків з початку травня не перевищувала сотні. Загалом з початку епідемії зареєстрували 8078 підтверджених випадків, з них 273 людини померли, одужали – понад 4 тисячі.

В Австрії через 3 тижні після перших послаблень карантину не сталося зростання кількості нових заражень. Щоденний приріст становить 0,2%.

Раніше канцлер Австрії Себастіан Курц зазначав, що очікує завершення дії коронавірусних обмежень на кордоні з Німеччиною до літа, а прем'єр Греції запропонував створити "безпечний коридор", який дозволив би подорожувати між країнами, які успішно стримали спалах коронавірусу.

Читайте також: Шлях до "нормальності": як Австрія стала лідером з пом'якшення карантину.

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Теми: СловаччинаЧехіяАвстріяЄСкоронавірус
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