Словаччина, Чехія та Австрія обговорюють взаємне відкриття кордонів
Міністри закордонних справ Словаччини, Чехії та Австрії обговорюють можливе послаблення вимог щодо перетину кордонів.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це оголосив держсекретар словацького МЗС Мартін Клюс.
"Ми можемо створити щось на зразок міні-Шенгену", - зазначив він.
Зараз Словаччина дозволяє в’їзд лише своїм громадянам, або людям, які мають дозвіл на постійне проживання. Крім того, всі, хто прибуває з-за кордону, зобов’язані пройти 14-денну обсервацію у державних установах.
З початку епідемії, в країні зареєстровано 1457 випадків коронавірусу та 26 смертей. Вчора Словаччина вперше за 2 місяці не зафіксувала жодного нового випадку.
У Чехії щоденна кількість нових випадків з початку травня не перевищувала сотні. Загалом з початку епідемії зареєстрували 8078 підтверджених випадків, з них 273 людини померли, одужали – понад 4 тисячі.
В Австрії через 3 тижні після перших послаблень карантину не сталося зростання кількості нових заражень. Щоденний приріст становить 0,2%.
Раніше канцлер Австрії Себастіан Курц зазначав, що очікує завершення дії коронавірусних обмежень на кордоні з Німеччиною до літа, а прем'єр Греції запропонував створити "безпечний коридор", який дозволив би подорожувати між країнами, які успішно стримали спалах коронавірусу.
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