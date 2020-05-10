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Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ

Воскресенье, 10 мая 2020, 19:15
Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ

Министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможное ослабление требований относительно пересечения границ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом объявил госсекретарь словацкого МИД Мартин Клюс.

"Мы можем создать что-то вроде мини-Шенгена", - отметил он.

По его словам, этот "мини-Шенген" для трех стран может начать работать примерно в начале лета. Реализация идеи будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Сейчас Словакия позволяет въезд только своим гражданам, или людям, которые имеют разрешение на постоянное проживание. Кроме того, все, кто прибывает из-за границы, обязаны пройти 14-дневную обсервацию в государственных учреждениях.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 1457 случаев коронавируса и 26 смертей. Вчера Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала ни одного нового случая.

В Чехии ежедневное количество новых случаев с начала мая не превышало сотни. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 8078 подтвержденных случаев, из них 273 человека умерли, выздоровели – более 4000.

В Австрии через 3 недели после первых послаблений карантина не произошло роста количества новых заражений. Ежедневный прирост составляет 0,2%.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отмечал, что ожидает завершения действия коронавирусных ограничений на границе с Германией до лета, а премьер Греции предложил создать "безопасный коридор", который позволил бы путешествовать между странами, которые успешно сдержали вспышку коронавируса.

Читайте также: Путь к "нормальности": как Австрия стала лидером по смягчению карантина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СловакияЧехияАвстрияЕСкоронавирус
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