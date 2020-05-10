Все разделы
Укр / Рус

Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ

Воскресенье, 10 мая 2020, 19:15

Министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможное ослабление требований относительно пересечения границ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом объявил госсекретарь словацкого МИД Мартин Клюс.

"Мы можем создать что-то вроде мини-Шенгена", - отметил он.

По его словам, этот "мини-Шенген" для трех стран может начать работать примерно в начале лета. Реализация идеи будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Сейчас Словакия позволяет въезд только своим гражданам, или людям, которые имеют разрешение на постоянное проживание. Кроме того, все, кто прибывает из-за границы, обязаны пройти 14-дневную обсервацию в государственных учреждениях.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 1457 случаев коронавируса и 26 смертей. Вчера Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала ни одного нового случая.

В Чехии ежедневное количество новых случаев с начала мая не превышало сотни. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 8078 подтвержденных случаев, из них 273 человека умерли, выздоровели – более 4000.

В Австрии через 3 недели после первых послаблений карантина не произошло роста количества новых заражений. Ежедневный прирост составляет 0,2%.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отмечал, что ожидает завершения действия коронавирусных ограничений на границе с Германией до лета, а премьер Греции предложил создать "безопасный коридор", который позволил бы путешествовать между странами, которые успешно сдержали вспышку коронавируса.

Читайте также: Путь к "нормальности": как Австрия стала лидером по смягчению карантина.

Темы: СловакияЧехияАвстрияЕСкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНастоятель московского храма РПЦ заразился короновирусом и умер

В Германии сообщают об ускорении распространения коронавируса

В Минздраве назвали условия, при которых летом заработают детские сады

инфографикаЭпидемия в Беларуси: почти тысяча новых случаев Сovid-19 ежедневно, есть погибшие

Со вторника Украину ждет похолодание с дождями и грозами

В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина

Все главные новости...
Словакия
Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала новые случаи коронавируса
Словакия ослабила значительную часть ограничений: открыты магазины, рестораны, гостиницы
Парламент Словакии выразил доверие новому правительству
Последние новости
19:48
ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам, потери противника уточняют
19:15
Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ
18:38
Экономические новости выходных: первый концессионный порт и продажа активов наибольшего суверенного фонда
18:10
фотоНастоятель московского храма РПЦ заразился короновирусом и умер
17:46
В Германии сообщают об ускорении распространения коронавируса
17:35
У каждого восьмого украинца один пароль для входа во все аккаунты — исследование
17:01
В Минздраве назвали условия, при которых летом заработают детские сады
16:45
инфографикаЭпидемия в Беларуси: почти тысяча новых случаев Сovid-19 ежедневно, есть погибшие
16:09
На предприятиях горно-металлургического комплекса за март увеличились зарплаты
15:56
ДТП в России: один украинец погиб и трое пострадали
Все новости...