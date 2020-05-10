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Пост Білого дому про Другу світову розлютив російську владу

Неділя, 10 травня 2020, 20:49

На сторінці Білого дому в Інстаграм 8 травня з'явився пост, в якому переможцями нацизму були названі США та Велика Британія. Це викликало обурення російської влади.

Джерело: Білий Дім в Instagram, заява МЗС Росії

Деталі: Адміністрація американського президента назвала переможцями нацизму США і Великобританію. У дописі, присвяченому закінченню Другої світової війни, йдеться, що "8 травня 1945 року Америка і Велика Британія здобули перемогу над нацистами", також у Білому домі додали, що дух Америки "завжди буде перемагати, врешті-решт саме так і відбувається".

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On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis! "America's spirit will always win. In the end, that's what happens."

Допис, поширений The White House (@whitehouse) 8 Тра 2020 р. о 12:40 PDT

Пост Білого дому засудили у Держдумі та Раді Федерації Росії.

Дослівно МЗС РФ: "Викликають крайнє обурення спроби спотворення підсумків розгрому нацизму і вирішального внеску нашої країни, які не припиняються у Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-річного ювілею Перемоги.

Не можемо у зв'язку з цим пройти повз розміщеного на сторінках Білого дому в соцмережах коментаря, де перемога над гітлерівською Німеччиною приписується виключно "Америці і Великій Британії". Напередодні священного свята у американських чиновників не знайшлося хоробрості і бажання хоч півсловом віддати належне незаперечній ролі і колосальним жертвам, яких зазнали тоді Червона Армія і радянський народ в ім'я всього людства".

Нагадаємо: у 1939 році СРСР уклав із нацистською Німеччиною пакт Молотова-Ріббентропа, на основі якого того ж року обидві держави стали загарбниками частини територій Польщі, і саме з цього розпочалася Друга світова війна.

Лише після нападу Німеччини на Радянський Союз у 1941 році СРСР вступив у коаліцію із США та низкою європейських держав, і спільно з ними вже виступив проти Рейху.

Світлана Кізілова, УП
Теми: СШАРосіяБританіяскандал


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