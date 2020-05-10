Пост Белого дома о Второй мировой разозлил российскую власть

На странице Белого дома в Инстаграм 8 мая появился пост, в котором победителями нацизма были названы США и Великобритания. Это вызвало возмущение российских властей.

Источник: Белый Дом в Instagram, заявление МИД России

Детали: Администрация американского президента назвала победителями нацизма США и Великобританию. Запись, посвященная окончанию Второй мировой войны гласит, что "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами", также в Белом Доме добавили, что дух Америки "всегда будет побеждать, в конце концов именно так и происходит".

Пост Белого дома осудили в Госдуме и Совете Федерации России.

Дословно МИД РФ: "Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы.

Не можем в этой связи пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно "Америке и Великобритании". В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества".

Напомним: в 1939 году СССР заключил с нацистской Германией пакт Молотова-Риббентропа, на основе которого в том же году оба государства стали захватчиками части территорий Польши, и именно с этого началась Вторая мировая война.

Лишь после нападения Германии на Советский Союз в 1941 году СССР вступил в коалицию с США и рядом европейских государств, и совместно с ними уже выступили против Рейха.