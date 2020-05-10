Епідемія в Італії: кількість нових хворих впала до рівня початку березня

Кількість нових хворих та померлих від коронавірусу в Італії знизилася до показників початку-середини березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За останні 24 години в Італії від коронавірусу померли 165 людей – ще менше, ніж 194 напередодні.

За добу зареєстрували 802 нових випадки коронавірусу, з них 282 – у Ломбардії. Вчора повідомлялося про 1 083 нових хворих, з яких 502 у Ломбардії.

Востаннє такі показники загиблих за добу та нових випадків фіксували 2 місяці тому – на початку-в середині березня, коли епідемія тільки набирала сили.

Одужали за добу 2155 пацієнтів. Загальна кількість "активних" хворих, які зараз мають позитивний результат тесту, зменшилася ще на 1518 осіб – до 83 324.

У лікарнях наразі залишаються 13 618 хворих на коронавірус, з них 1027 – у відділеннях інтенсивної терапії (останніх – на 7 людей менше, ніж напередодні).

Загалом з початку епідемії в Італії на коронавірус захворіли 219 070 людей, з них 30 560 – померли, 105 186 – одужали.

Нагадаємо, з 4 травня в країні почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. Наступна має розпочатися 18 травня.

Втім, окремі регіони Італії, як Південний Тіроль, вирішили прискорити вихід з карантину, а в П’ємонті у пілотному форматі відкриють окремі дитсадки і школи, щоб допомогти батькам, які вже вийшли на роботу і не мають з ким залишити дітей.

Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.