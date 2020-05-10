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Эпидемия в Италии: число новых больных упало до уровня начала марта

Воскресенье, 10 мая 2020, 21:18

Число новых больных и умерших от коронавируса в Италии снизилось до показателей начала-середины марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 165 человек – еще меньше, чем 194 накануне.

За сутки зарегистрировали 802 новых случая коронавируса, из них 282 – в Ломбардии. Вчера сообщалось о 1083 новых больных, из которых – 502 в Ломбардии.

Последний раз такие показатели погибших за сутки и новых случаев фиксировали 2 месяца назад – в начале-в середине марта, когда эпидемия только набирала силу.

Выздоровели за сутки 2155 пациентов. Общее количество "активных" больных, которые сейчас имеют положительный результат теста, уменьшилось еще на 1518 человек – до 83 324.

В больницах пока остаются 13 618 пациентов, из них 1027 – в отделениях интенсивной терапии (последних – на 7 человек меньше, чем накануне).

Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заболели 219 070 человек, из них 30 560 – умерли, 105 186 – выздоровели.

Напомним, с 4 мая в стране начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Следующая должна начаться 18 мая.

Впрочем, отдельные регионы Италии, как Южный Тироль, решили ускорить выход из карантина, а в Пьемонте в пилотном формате откроют отдельные детсады и школы, чтобы помочь родителям, которые уже вышли на работу и не имеют с кем оставить детей.

Подробнее о том, как Италия планирует выходить из карантина, читайте здесь: Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после жесткого карантина.

Темы: Италияэпидемиякоронавирус


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