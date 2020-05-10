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У Чехії розслідують встановлення унітазу на місці статуї Конєва

Неділя, 10 травня 2020, 23:21

У Чехії розслідують акт вандалізму на місці пам’ятника Конєву у Празі – невідомі встановили на постамент унітаз.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це повідомив прес-секретар місцевого муніципалітету Ян Данек.

Поліція почала розслідування акту вандалізму на місці демонтованого пам’ятника радянському маршалу Конєву у районі Прага 6. Невідомі встановили на його місці унітаз.

 

Мер району Ондржей Колар зазначив, що муніципальні служби вже прибрали "інсталяцію" та засудив інцидент.  

"Якщо хтось у такий спосіб хтось намагається самоствердитися, особливо зараз, коли відбувається святкування завершення Другої світової війни, це свідчить лиш про те, що у цієї людини в голові фекалії, а не щось інше", - заявив він.

Нагадаємо, демонтаж пам’ятника радянському маршалу викликав гостру реакцію в Росії та напад на чеське посольство у Москві.

Мера Праги і двох глав районів чеської столиці, серед них і Ондржея Колара, взяли під охорону через загрозу замаху на них. Останній звернувся з відкритим листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, вимагаючи засудити Росію за втручання у внутрішні справи держави-члена ЄС, а прем'єр Чехії застеріг Росію від втручання у внутрішні справи країни.

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек запропонував російській стороні обговорити в рамках угоди про співпрацю проблемні питання відносин, зокрема, суперечку з приводу знесеного у Празі пам’ятника маршалу Конєву.

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Теми: ЧехіяскандалРосія


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