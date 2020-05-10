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В Чехии расследуют, кто установил унитаз на месте статуи Конева

Воскресенье, 10 мая 2020, 23:21

В Чехии расследуют акт вандализма на месте памятника Коневу в Праге – неизвестные установили на постамент унитаз.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом сообщил пресс-секретарь местного муниципалитета Ян Данек.

Полиция начала расследование акта вандализма на месте демонтированного памятника советскому маршалу Коневу в районе Прага 6. Неизвестные установили на его месте унитаз.

 

Мэр района Ондржей Колар отметил, что муниципальные службы уже убрали "инсталляцию" и осудил инцидент.

"Если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое", - заявил он.

Напомним, демонтаж памятника советскому маршалу вызвал острую реакцию в России и нападение на чешское посольство в Москве.

Мэра Праги и двух глав районов чешской столицы, среди них и Ондржея Колара, взяли под охрану из-за угрозы покушения на них. Последний обратился с открытым письмом к президентке Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, требуя осудить Россию за вмешательство во внутренние дела государства-члена ЕС, а премьер Чехии предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела страны.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек предложил российской стороне обсудить в рамках соглашения о сотрудничестве проблемные вопросы отношений, в частности, спор по поводу снесенного в Праге памятника маршалу Коневу.

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Темы: ЧехияскандалРосcия


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