В Чехии расследуют, кто установил унитаз на месте статуи Конева

В Чехии расследуют акт вандализма на месте памятника Коневу в Праге – неизвестные установили на постамент унитаз.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом сообщил пресс-секретарь местного муниципалитета Ян Данек.

Полиция начала расследование акта вандализма на месте демонтированного памятника советскому маршалу Коневу в районе Прага 6. Неизвестные установили на его месте унитаз.

Мэр района Ондржей Колар отметил, что муниципальные службы уже убрали "инсталляцию" и осудил инцидент.

"Если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое", - заявил он.

