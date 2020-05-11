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Київводоканал: на Деснянській водопровідній станції сталася аварія

Понеділок, 11 травня 2020, 00:23
Київводоканал: на Деснянській водопровідній станції сталася аварія
Сторінка Київводоканалу у Facebook

Внаслідок аварії на Деснянській водопровідній станції знижено тиск у водопровідній мережі Києва.

Джерело: Київводоканал. "Українська правда"

Деталі: На Деснянській водопровідній станції в результаті збою на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація. 

Внаслідок аварії знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів. 

Дослівно: "Попереджаємо, що можливе тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах. Наразі холодна вода подається в будинки киян інших районів Києва. Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень".

Деталі: В коментарі "Українській правді" Київводоканал уточнив, що на станції внаслідок аварії вимкнулись насоси. Орієнтовний час відновлення роботи системи "на ранок 11 травня".

Деснянська водопровідна станція. Архівне фото КиївводоканалуДеснянська водопровідна станція. Архівне фото Київводоканалу Деснянська водопровідна станція. Архівне фото Київводоканалу
 
Деснянська водопровідна станція. Архівне фото Київводоканалу

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київводааварія
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