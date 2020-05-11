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У Києві на Деснянській водопровідній станції сталася аварія

Понеділок, 11 травня 2020, 00:23
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Внаслідок аварії на Деснянській водопровідній станції знижено тиск у водопровідній мережі Києва.

Джерело: Київводоканал

Деталі: На Деснянській водопровідній станції в результаті збою на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація. 

Внаслідок аварії знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів. 

Дослівно: "Попереджаємо, що можливе тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах. Наразі холодна вода подається в будинки киян інших районів Києва. Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень".

Деснянська водопровідна станція. Архівне фото КиївводоканалуДеснянська водопровідна станція. Архівне фото Київводоканалу Деснянська водопровідна станція. Архівне фото Київводоканалу
 
Деснянська водопровідна станція. Архівне фото Київводоканалу

Микола Донєв, УП
Теми: Київводааварія


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