У Києві на Деснянській водопровідній станції сталася аварія
Понеділок, 11 травня 2020, 00:23
Внаслідок аварії на Деснянській водопровідній станції знижено тиск у водопровідній мережі Києва.
Джерело: Київводоканал
Деталі: На Деснянській водопровідній станції в результаті збою на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація.
Внаслідок аварії знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів.
Дослівно: "Попереджаємо, що можливе тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах. Наразі холодна вода подається в будинки киян інших районів Києва. Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень".
Деснянська водопровідна станція. Архівне фото КиївводоканалуДеснянська водопровідна станція. Архівне фото Київводоканалу
Микола Донєв, УП