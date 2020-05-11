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В Киеве на Деснянской водопроводной станции произошла авария

Понедельник, 11 мая 2020, 00:23
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В результате аварии на Деснянской водопроводной станции снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Источник: Киевводоканал

Детали: В Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции возникла аварийная ситуация.

В результате аварии снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Дословно: "Предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах. Сейчас холодная вода подается в дома киевлян других районов Киева. Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений".

Темы: Киевводаавария


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