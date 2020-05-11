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Міністр фінансів США прогнозує посилення економіки у третьому-четвертому кварталі

Понеділок, 11 травня 2020, 02:30

Міністр фінансів США Стівен Мнучін прогнозує відновлення економіки у третьому-четвертому кварталі 2020 року. Однак показники скоріш за все стануть гіршими перед тим, як почнеться покращення.

Джерело: Fox News, передає "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми будемо відкриватися у дуже продуманий спосіб. Так, щоб люди повернулись на роботу безпечно з виконанням вимог соціального дистанціювання".

Деталі: станом на кінець минулого тижня рівень безробіття у США у квітні сягнув 14,7%. Економісти прогнозують, що ця цифра виросте до 25%. Мнучін каже, що "показники скоріш за все стануть гіршими перед тим, як почнеться покращення". Разом з тим, він прогнозує посилення економіки вже у третьому-четвертому кварталі 2020 року.

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Нагадаємо:  

  • У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.

Теми: СШАекономікакарантинкриза
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