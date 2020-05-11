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Министр финансов США прогнозирует усиление экономики в третьем-четвертом квартале

Понедельник, 11 мая 2020, 02:30

Министр финансов США Стивен Мнучин прогнозирует восстановление экономики в третьем-четвертом квартале 2020 года. Однако показатели скорее всего будут хуже перед тем, как начнется улучшение.

Источник: Fox News, передает "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы будем открываться в очень продуманный способ. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно с выполнением требований социального дистанцирования".

Детали: по состоянию на конец прошлой недели уровень безработицы в США в апреле достиг 14,7%. Экономисты прогнозируют, что эта цифра вырастет до 25%. Министр финансов США говорит, что "показатели скорее всего будут хуже перед тем, как начнется улучшение". Вместе с тем, он прогнозирует усиление экономики уже в третьем-четвертом квартале 2020 года.

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Напомним:

  • В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.

Темы: СШАэкономикакарантинкризис
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