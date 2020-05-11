Виборча комісія Польщі: президентські вибори не відбулися

Державна виборча комісія Польщі офіційно підтвердила, що вибори президента Республіки Польща, які були заплановані на 10 травня, не відбулися.

Джерело: RMF24

Деталі: Національна виборча комісія констатував, що на президентських виборах, призначених на 10 травня 2020 року, виборці не мали можливості проголосувати за кандидатів.

Тепер маршал польського Сейму Ельжбет Вітек має 14 днів, щоб оголосити нову дату проведення президентських виборів.

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