Виборча комісія Польщі: президентські вибори не відбулися
Понеділок, 11 травня 2020, 03:10
Державна виборча комісія Польщі офіційно підтвердила, що вибори президента Республіки Польща, які були заплановані на 10 травня, не відбулися.
Джерело: RMF24
Деталі: Національна виборча комісія констатував, що на президентських виборах, призначених на 10 травня 2020 року, виборці не мали можливості проголосувати за кандидатів.
Тепер маршал польського Сейму Ельжбет Вітек має 14 днів, щоб оголосити нову дату проведення президентських виборів.
Нагадаємо:
- Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про проведення голосування на президентських виборах 2020 року за допомогою пошти.