Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Виборча комісія Польщі: президентські вибори не відбулися

Понеділок, 11 травня 2020, 03:10
Виборча комісія Польщі: президентські вибори не відбулися

Державна виборча комісія Польщі офіційно підтвердила, що вибори президента Республіки Польща, які були заплановані на 10 травня, не відбулися.

Джерело: RMF24

Деталі: Національна виборча комісія констатував, що на президентських виборах, призначених на 10 травня 2020 року, виборці не мали можливості проголосувати за кандидатів. 

Тепер маршал польського Сейму Ельжбет Вітек має 14 днів, щоб оголосити нову дату проведення президентських виборів.

Нагадаємо:

  • Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про проведення голосування на президентських виборах 2020 року за допомогою пошти. 

Теми: Польщавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Польща
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: Примирення має включати визнання провини
Останні новини
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Усі новини...
Реклама: