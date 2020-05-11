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Избирательная комиссия Польши: президентские выборы не состоялись

Понедельник, 11 мая 2020, 03:10

Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила, что выборы президента Республики Польша, которые были запланированы на 10 мая, не состоялись.

Источник: RMF24

Детали: Национальная избирательная комиссия констатировал, что на президентских выборах, назначенных на 10 мая 2020 года, избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов.

Теперь маршал польского Сейма Эльжбета Витек имеет 14 дней, чтобы объявить новую дату проведения президентских выборов.

Напомним:

  • Президент Польши Дуда подписал закон о проведении голосования на президентских выборах 2020 с помощью почты.

Темы: Польшавиборы


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