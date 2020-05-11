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В Іспанії оформили 837 тисяч штрафів за порушення карантину. У Франції 915 тисяч

Понеділок, 11 травня 2020, 05:12

В Іспанії за порушення карантину, введеного через епідемію коронавіруса, поліція виписала 837 000 штрафів. У Франції оформлено 915 000 порушень.

Джерело: NOS

Деталі: за час пандемії коронавіруса , іспанська поліція виписала 837 000 штрафів. Розмір штрафу від 600 євро за прогулянку по вулиці або виїзд з міста, до 10 000 євро за більш серйозні порушення карантину. Крім штрафів, близько 7500 іспанців було заарештовано.

В Італії місцева поліція з 11 березня по 3 травня встигла оформити 418 222 порушень. Розмір штрафу від 206 євро 3000 євро або 3 місяці в'язниці.

У Франції з середини березня до початку травня було оформлено 915 000 порушень карантину. Розмір штрафу 135 євро.

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Теми: коронавірусІспаніяІталіяФранціякарантин


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