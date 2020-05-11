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Епідемія у Франції: загиблих за добу – найменше з 18 березня

Понеділок, 11 травня 2020, 08:33

У Франції кількість загиблих за останню добу знизилася до показників середини березня, коли країна запровадила жорсткий карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BMFTV.

За останню добу від коронавірусу у Франції померли 70 людей, порівняно з 80 учора. Це найменший показник з 18 березня. Нагадаємо, про запровадження жорсткого карантину країна оголосила пізно увечері 16 березня.

Кількість госпіталізованих та пацієнтів у реанімації стабільно знижується вже місяць. У лікарнях загалом залишаються 22 569 хворих – на 45 пацієнтів з коронавірусом менше, ніж напередодні. У відділеннях інтенсивної терапії – 2776, що на 36 менше, ніж вчора.

Загалом з початку епідемії у Франції підтвердили зараження коронавірусом у 139 063 людей. Померли 26 380, з них 16642 – у лікарнях, та 9738 – у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах. Одужали – 56 217 хворих.

Нагадаємо, від сьогодні Франція починає масштабне послаблення карантинних обмежень. З цього дня носіння масок в громадському транспорті буде обов'язковим, також діятиме низка заходів безпеки для усіх, хто відновлює роботу після карантину.

Водночас, надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня. Крім того, президент Франції минулого вівторка попереджав, що цього літа французи навряд чи зможуть здійснити великі закордонні поїздки через загрозу повторного спалаху коронавірусу.

Теми: Франціякоронавірус


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