Эпидемия во Франции: погибших за сутки – самое меньше с 18 марта

Во Франции количество погибших за последние сутки снизилось до показателей середины марта, когда страна ввела жесткий карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BMFTV.

За последние сутки от коронавируса во Франции умерли 70 человек, по сравнению с 80 вчера. Это наименьший показатель с 18 марта. Напомним, о введении жесткого карантина страна объявила поздно вечером 16 марта.

Количество госпитализированных и пациентов в реанимации стабильно снижается уже месяц. В больницах целом остаются 22 569 больных – на 45 пациентов с коронавирусом меньше, чем накануне. В отделениях интенсивной терапии – 2776, что на 36 меньше, чем вчера.

Всего с начала эпидемии во Франции подтвердили заражение коронавирусом 139 063 человек. Умерли 26 380, из них 16642 – в больницах, и 9738 – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. Выздоровели – 56 217 больных.

Напомним, с сегодняшнего дня Франция начинает масштабное ослабление карантина. С этого дня ношение масок в общественном транспорте будет обязательным, также будет действовать ряд мер безопасности для все, кто возобновляет работу после карантина.

В то же время, чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля. Кроме того, президент Франции в прошлый вторник предупреждал, что этим летом французы вряд ли смогут осуществить крупные зарубежные поездки из-за угрозы повторной вспышки коронавируса.