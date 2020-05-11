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Польська ЦВК прийняла резолюцію, що дозволяє оголосити нові вибори

Понеділок, 11 травня 2020, 09:55

Національна виборча комісія Польщі прийняла резолюцію, яка дасть можливість правлячій партії "Право і справедливість" оголосити нові президентські вибори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Національна виборча комісія Польщі прийняла резолюцію, яка дасть можливість правлячій партії "Право і справедливість" оголосити нові президентські вибори, не залучаючи Верховний Суд. Резолюцію схвалили одностайно 8 з 9 членів Комісії.

Згідно з прийнятим рішенням, Комісія не звертатиметься до Верховного Суду для вердикту щодо виборів 10 травня, які не відбулися.

"Неможливість голосування за кандидатів за наслідками рівнозначна неможливості голосувати через відсутність кандидатів. Це означає, що зараз у спікера Сейму є 14 днів, щоб повторно оголосити вибори", - йдеться у резолюції.

Рішення у разі "неможливості голосувати через відсутність кандидатів" передбачене ст.. 293 Виборчого кодексу: у такому разі спікер Сейму має оголосити нові вибори протягом 14 днів.

Відповідаючи на питання ЗМІ на пресконференції, кого вважати винним у тому, що голосування у неділю не відбулося, очільник Комісії сказав, що "не хоче називати винним нікого", оскільки зіграли роль "фактор епідемії та фактор законодавчого процесу".

Як повідомляє видання, останні кілька днів у правлячій партії шукали "юридичну формулу" для повторного оголошення президентських виборів так, щоб для цього не було необхідності звертатися до Верховного Суду – оскільки не було певності, яким буде його рішення.

Найбільш імовірною датою, за джерелами видання, називають 28 червня. "Право і справедливість" хочуть провести вибори якомога швидше через побоювання, що згодом рейтинги Анджея Дуди знизяться.  Останні результати соцопитувань вже підтверджують, що у виборах може знадобитися 2-й тур.

Як повідомлялося раніше, президентські вибори в Польщі, намічені на неділю, 10 травня, які збиралися проводити поштовим голосуванням, переносяться на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції. 

Водночас, Сейм Польщі, нижня палата парламенту, схвалив законопроєкт, що дозволить поштове голосування – вдруге, після того, як Сенат відхилив проєкт.

Теми: Польщавибори


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