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Польская ЦИК приняла резолюцию, позволяющую объявить новые выборы

Понедельник, 11 мая 2020, 09:55

Национальная избирательная комиссия Польши приняла резолюцию, которая позволит правящей партии "Право и справедливость" объявить новые президентские выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Национальная избирательная комиссия Польши приняла резолюцию, которая позволит правящей партии "Право и справедливость" объявить новые президентские выборы, не привлекая Верховный Суд. Резолюцию одобрили единогласно 8 из 9 членов Комиссии.

Согласно принятому решению, Комиссия не будет обращаться в Верховный Суд для вердикта по выборам 10 мая, которые не состоялись.

"Невозможность голосования за кандидатов по результатам равнозначна невозможности голосовать за отсутствия кандидатов. Это значит, что сейчас у спикера Сейма есть 14 дней, чтобы повторно объявить выборы", - говорится в резолюции.

Решение в случае "невозможности голосовать за отсутствия кандидатов" предусмотрено ст .. 293 Избирательного кодекса: в таком случае спикер Сейма должен объявить новые выборы в течение 14 дней.

Отвечая на вопрос СМИ на пресс-конференции, кого считать виновным в том, что голосование в воскресенье не произошло, глава Комиссии сказал, что "не хочет называть виновным никого", поскольку сыграли роль "фактор эпидемии и фактор законодательного процесса".

Как сообщает издание, последние несколько дней в правящей партии искали "юридическую формулу" для повторного объявления президентских выборов так, чтобы для этого не было необходимости обращаться в Верховный Суд – поскольку не было уверенности, каким будет его решение.

Наиболее вероятной датой, по источникам издания, называют 28 июня. "Право и справедливость" хотят провести выборы как можно скорее из-за опасений, что впоследствии рейтинги Анджея Дуды снизятся. Последние результаты соцопросов уже подтверждают, что в выборах может понадобиться 2-й тур.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая, которые собирались проводить почтовым голосованием, переносятся на более поздний срок – через эпидемиологическую ситуацию и сопротивление оппозиции.

В то же время, Сейм Польши, нижняя палата парламента, одобрил законопроект, который позволит почтовое голосование – повторно, после того, как Сенат отклонил проект.

Украинская правда
Темы: Польшавиборы


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