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Київ збільшує кількість рейсів громадського транспорту

Понеділок, 11 травня 2020, 10:28

Із 12 травня у столиці буде збільшена кількість окремих рейсів громадського транспорту.

Джерело: заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє сайт КМДА

 

Пряма мова Густєлєва: "Як і планувалося, із послабленням карантинних заходів в Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате.

У режимi спецрейсiв курсуватимуть автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате – станцiя метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернiгiвська" i  тролейбусний маршрут № 37-А "Станцiя метро "Лiсова" – вул. Миколи Закревського. Полiклiнiка".

Проїзд у транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту".

 

Деталі: У КМДА нагадали, що зараз в умовах спецiального режиму щодня на маршрути виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусiв i трамваïв КП "Київпастранс". Весь рухомий склад проходить обов’язкову дезінфекцію – як перед виïздом на лiнiю, так i упродовж дня.

 

Українська правда
Теми: Київтранспорт


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