Київ збільшує кількість рейсів громадського транспорту

Із 12 травня у столиці буде збільшена кількість окремих рейсів громадського транспорту.

Джерело: заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє сайт КМДА

Пряма мова Густєлєва: "Як і планувалося, із послабленням карантинних заходів в Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате.

У режимi спецрейсiв курсуватимуть автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате – станцiя метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернiгiвська" i тролейбусний маршрут № 37-А "Станцiя метро "Лiсова" – вул. Миколи Закревського. Полiклiнiка".

Проїзд у транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту".

Деталі: У КМДА нагадали, що зараз в умовах спецiального режиму щодня на маршрути виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусiв i трамваïв КП "Київпастранс". Весь рухомий склад проходить обов’язкову дезінфекцію – як перед виïздом на лiнiю, так i упродовж дня.