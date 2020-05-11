Киев увеличивает количество рейсов общественного транспорта

С 12 мая в столице будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта.

Источник: зампредседателя КГГА Александр Густелев, сообщает сайт КГГА

Прямая речь Густелева: "Как и планировалось, с ослаблением карантинных мер в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будет курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро" Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника".

Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты".

Детали: В КГГА напомнили, что сейчас в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев КП "Киевпастранс". Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию – как перед выездом на линию, так и в течение дня.