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Джонсон розкрив перші деталі послаблення карантину в Англії

Понеділок, 11 травня 2020, 11:03

Прем’єр Британії розкрив перші деталі послаблення карантинних обмежень в Англії, що мають початися орієнтовно у середу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це він оголосив під час вечірнього телезвернення.

Прем’єр Британії Борис Джонсон розкрив перші деталі послаблення карантинних обмежень в Англії, що мають початися у середу. Поки що йдеться про попередній план – фінальне рішення має з’явитися сьогодні.

За його словами, з 13 травня людям збираються дозволити виходити на вулицю без обмежень у часі – для фізичних тренувань, відпочинку у парках та спортивних ігор (останні – лише з людьми, які проживають разом).

Працівники, які за характером роботи не можуть працювати з дому, зможуть повернутися на роботу. Але решту просять і далі працювати дистанційно.

Дозволять зустрічі людям, які не проживають разом – за умови, що це буде у парках та з дотриманням 2 метрів дистанції.

Водночас, людей просять, як і раніше, не виходити з дому без явної потреби та уникати пересування громадським транспортом.

На решті території країни обмеження залишаться більш жорсткими.

Вчора перший міністр Шотландії наголосила, що і далі закликатиме людей залишатися вдома. Водночас, шотландцям дозволять виходити для фізичних вправ більше, ніж 1 раз на день. У той же час, пікніки та сонячні ванни у парках все ще заборонені.

В Уельсі також зняли обмеження на кількість дозволених виходів з дому для фізичних вправ. Крім того, з понеділка дозволять відкритися магазинам, які займаються продажем розсади та супутніх товарів.

Щодо Північної Ірландії, місцевий уряд має узгодити подальші плани сьогодні.

За даними Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Британії, за останню добу від коронавірусу в країні померли 269 людей – ще менше, ніж 346 станом на суботу, та майже втричі менше, ніж 626 у п’ятницю. Ймовірно, причиною є традиційна для вихідних днів затримка даних.

Кількість нових хворих зросла на 3932 осіб – приблизно на рівні попередньої доби (3896).

З початку епідемії, в країні зареєстрували вже 219 183 підтверджених хворих на коронавірус,  з них померли 31 855. Тест на коронавірус здали більше 1,3 мільйона британців. 

Теми: Велика Британіякоронавірускарантин


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