Джонсон раскрыл первые детали ослабления карантина в Англии

Премьер Британии раскрыл первые детали ослабление карантина в Англии, которое запланировано на среду.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом он объявил во время вечернего телеобращения.

Премьер Британии Борис Джонсон раскрыл первые детали ослабление карантина в Англии, запланированного на среду. Пока речь идет о предварительном плане – финальное решение должно появиться сегодня.

По его словам, с 13 мая людям собираются позволить выходить на улицу без ограничений по времени – для физических тренировок, отдыха в парках и спортивных игр (последние – только с людьми, которые проживают вместе).

Люди, которые по характеру деятельности не могут работать из дома, смогут вернуться на работу. Остальных просят и дальше работать дистанционно.

Разрешат встречи людям, которые не проживают вместе – при условии, что это будет в парках и с соблюдением 2 метров дистанции.

В то же время, люди просят, как и раньше, не выходить из дома без явной потребности и избегать передвижения общественным транспортом.

На остальной территории страны ограничения останутся более жесткими.

Вчера первый министр Шотландии подчеркнула, что и дальше будет призывать людей оставаться дома. Шотландцам разрешат выходить для физических упражнений больше, чем 1 раз в день, но пикники и солнечные ванны в парках все еще запрещены.

В Уэльсе также сняли ограничения на количество разрешенных выходов из дома для физических упражнений. Кроме того, с понедельника разрешат открыться магазинам, которые занимаются продажей рассады и сопутствующих товаров.

В Северной Ирландии, местное правительство должно согласовать дальнейшие планы сегодня.

По данным Департамента здравоохранения и социальной защиты Великобритании, за последние сутки от коронавируса в стране умерли 269 человек – еще меньше, чем 346 состоянию на субботу, и почти в три раза меньше, чем 626 в пятницу. Вероятно, причиной такого снижения является традиционная для выходных дней задержка данных.

Число новых больных возросло на 3932 человек – примерно на уровне предыдущего дня (3896).

С начала эпидемии в стране зарегистрировали уже 219 183 подтвержденных больных коронавирусом, из них умерли 31 855. Тест на коронавирус сдали более 1,3 миллиона британцев.