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У Нідерландах і Мексиці знайшли мертвими українців

Понеділок, 11 травня 2020, 12:39

У Нідерландах та Мексиці 10 травня було знайдено мертвими двох українців, які були членами екіпажів суден.

Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі УП

Деталі: У м. Роттердам (Нідерланди) в неділю була знайдена мертвою 39-річна громадянка України, член екіпажу пришвартовано у порту судна "Regal Princess".

Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна. За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть сталася внаслідок самогубства.

Посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає відповідних заходів щодо організації перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.

Крім того, в Мексиці місцеві рибалки знайшли тіло зниклого українця, члена екіпажу вантажного судна "Panamax Alexander".

Дослівно: "10.05.2020 до Посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту м.Масатлан, штат Коліма, з борту вантажного судна "Panamax Alexander" (прапор Кіпру, ІМО 9233492) громадянина України – члена екіпажу судна.

Після виявлення відсутності моряка на борту судна, капітаном було ініційовано розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море та повідомлено про надзвичайну подію адміністрацію порту м.Масатлан. До пошукових робіт було залучено засоби Військово-морського флоту Мексики. Цього ж дня 10 травня тіло громадянина України було знайдено місцевими рибалками.

За фактом порушено кримінальну справу, мексиканськими правоохоронними органами проводиться розслідування. Посольство України в Мексиці вживає заходів щодо розшуку родичів померлого громадянина України".

Українська правда
Теми: НідерландиМексикаМЗС


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