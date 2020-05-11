В Нидерландах и Мексике нашли мертвыми украинцев

В Нидерландах и Мексике 10 мая были найдены мертвыми двое украинцев, которые были членами экипажей судов.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УП

Детали: В г. Роттердам (Нидерланды) в воскресенье была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна "Regal Princess".

Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна. По предварительной информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.

Кроме того, в Мексике местные рыбаки нашли тело пропавшего украинца, члена экипажа грузового судна "Panamax Alexander".

Дословно: "10.05.2020 в Посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканскому порту г.Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна "Panamax Alexander" (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины – члена экипажа судна.

После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о происшествии администрацию порта г.Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день 10 мая тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками.

По факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование. Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего гражданина Украины".