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В Іспанії продовжує знижуватися кількість нових хворих та померлих

Понеділок, 11 травня 2020, 13:30
В Іспанії продовжує знижуватися кількість нових хворих та померлих

Кількість нових хворих та померлих від коронавірусу в Іспанії продовжує знижуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За останню добу від коронавірусу в Іспанії померли 123 хворих – ще на 20 менше, ніж 143 вчора, що було рекордно низьким показником з 18 березня.

У п’ятницю повідомляли про 179 померлих, а до цього три дні поспіль щоденна кількість загиблих перевищувала 200. 

Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу зросла на 343, що в рази нижче, ніж показники попередніх днів: 812 у неділю, 604 у суботу, 1095 у п’ятницю.

Водночас, зазначає координатор з надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров'я Фернандо Симон, важливо враховувати затримку даних за вихідні.

Він також зазначив, що після послаблення карантину для дітей стрибка захворюваності не сталося.

"У всіх регіонах спостерігається дуже явний спад епідемії. Але те, що ситуація хороша зараз, не гарантує, що це не зміниться у майбутньому", - додав Фернандо Симон.

Загалом з початку епідемії в Іспанії зареєстрували 227 436 підтверджених заражень коронавірусом. 26 744 хворих померли, 137 тисяч – одужали.

Нагадаємо, сьогодні 11 регіонів – майже половина населення країни – переходять до "фази 1" першої з чотирьох фази пом'якшення карантину. Два найбільших міста країни - Мадрид і Барселона - поки не відповідають критеріям пом'якшення, тому карантин у них продовжиться без змін. 

6 травня парламент Іспанії вчетверте продовжив надзвичайний стан у зв’язку з епідемією, підтримавши пропозицію прем’єра.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякоронавірус
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