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В Испании продолжает снижаться количество новых больных и умерших

Понедельник, 11 мая 2020, 13:30
В Испании продолжает снижаться количество новых больных и умерших

Число новых больных и умерших от коронавируса в Испании продолжает снижаться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки от коронавируса в Испании умерли 123 больных - еще на 20 меньше, чем 143 вчера, что было рекордно низким показателем с 18 марта.

В пятницу сообщалось о 179 погибших, а до этого три дня подряд ежедневное число погибших превышало 200.

Количество новых случаев заражения коронавируса за сутки составило 343, что в разы меньше, чем показатели предыдущих дней: 812 в воскресенье, 604 в субботу, 1095 в пятницу.

В то же время, отмечает координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Фернандо Симон, важно учитывать задержку данных за выходные.

Он также отметил, что после ослабления карантина для детей скачка заболеваемости не произошло.

"Во всех регионах наблюдается очень явный спад эпидемии. Но то, что ситуация хорошая сейчас, не гарантирует, что это не изменится в будущем", - добавил Фернандо Симон.

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали 227 436 подтвержденных заражений коронавируса. 26744 больных умерли, 137 тысяч - выздоровели.

Напомним, сегодня 11 регионов - почти половина населения страны - переходят к "фазе 1", первой из четырех фазы смягчения карантина. Два крупнейших города страны - Мадрид и Барселона - пока не соответствуют критериям смягчения, поэтому карантин в них продолжится без изменений.

6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера

Темы: Испаниякоронавирус
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