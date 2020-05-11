В ОРДЛО не впускають навіть тих, кому дала дозвіл Україна – ДПСУ

Окупаційна влада ОРДЛО іноді не пропускає через лінію розмежування навіть тих людей з підконтрольної території, яким через виключні обставини надала такий дозвіл українська влада.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники зазначають, що з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетинання лінії розмежування.

Перетнути лінію розмежування можливо лише за окремим рішенням Командувача об’єднаних сил за наявності "вагомих причин гуманітарного характеру або за критичних життєвих обставин".

Так, з 22 березня Командувач об’єднаних сил надав 283 таких індивідуальних дозволи. Основна частина – 236 позитивних рішень – були надані для перетину лінії розмежування в КПВВ "Станиця Луганська".

Однак, зазначається в повідомленні, навіть людей, яким дозволи було надано, може не пропускати окупаційна влада.

Дослівно ДПСУ: "Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення Командувача об’єднаних сил.

Більш як два десятки осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в "сіру зону". Співробітники Держприкордонслужби оперативно забезпечували повернення таких громадян на контрольовану територію".