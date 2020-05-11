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В ОРДЛО не пускают даже тех, кому дала разрешение Украины – ГПСУ

Понедельник, 11 мая 2020, 13:50
В ОРДЛО не пускают даже тех, кому дала разрешение Украины – ГПСУ

Оккупационные власти ОРДЛО иногда не пропускают через линию разграничения даже тех людей из подконтрольной территории, которым из-за исключительных обстоятельств предоставила такое разрешение украинская власть.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники отмечают, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения.

Пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего объединенных сил при наличии "веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств".

Так, с 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешения. Основная часть - 236 положительных решений - была предоставлена для пересечения линии разграничения в КПВВ "Станица Луганская".

Однако, отмечается в сообщении, даже людей, которым разрешение было предоставлено, может не пропускать оккупационная власть.

Дословно ГПСУ: "Иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего объединенных сил.

Более двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию".

Украинская правда
Темы: Пограничная службаОРДЛОкарантин
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