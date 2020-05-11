Зеленський: Маємо допомогти бізнесу під час та після карантину

Президент Володимир Зеленський заявляє, що влада має допомогти малому та мікробізнесу під час та після карантину, зокрема за допомогою "кредитних канікул".

Джерело: селекторна нарада під головуванням Зеленського, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули".

Деталі: У свою чергу прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створені всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%", також додатково фіналізується інша програма – "Нові гроші", за якою підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

Прем’єр також повідомив, що, за інформацією Державного центру зайнятості, цього місяця зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом.

Зазначається, що під час наради президенту доповіли про готовність лікарень до прийняття недужих та останню статистику щодо поширення інфекції й повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий – 2,6%.

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