Усі розділи
Укр / Рус

Зеленський: Маємо допомогти бізнесу під час та після карантину

Понеділок, 11 травня 2020, 14:18

Президент Володимир Зеленський заявляє, що влада має допомогти малому та мікробізнесу під час та після карантину, зокрема за допомогою "кредитних канікул".

Джерело: селекторна нарада під головуванням Зеленського, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули".

Деталі: У свою чергу прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створені всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%", також додатково фіналізується інша програма – "Нові гроші", за якою підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

Прем’єр також повідомив, що, за інформацією Державного центру зайнятості, цього місяця зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом.

Зазначається, що під час наради президенту доповіли про готовність лікарень до прийняття недужих та останню статистику щодо поширення інфекції й повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий – 2,6%.

Читайте також: "Кредитні канікули" під час карантину: хто і як може їх отримати

Українська правда
Теми: Зеленськийбізнескарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Нідерландах і Мексиці знайшли мертвими українців

Мільйони доларів Тимошенко заплатила фірма Skadden – NYT

Лише одна область повністю виплатила надбавки медикам за березень – Степанов

Київ став лідером за COVID-19 за добу, Кличко лякає суворим карантином

За неділю в Україні виявили менше випадків коронавірусу

В Україні послаблено карантинні обмеження, у Києві вони суворіші

Усі головні новини...
Зеленський
Рік Зеленського та суди: обіцянки та реальність
Цього року найбільше матерів-героїнь виявилося на Волині
Саакашвілі каже, що його з самого початку хотіли призначити не віцепрем'єром
Останні новини
14:25
Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень
14:18
Зеленський: Маємо допомогти бізнесу під час та після карантину
14:08
Авіакомпанії на карантині: державна допомога, падіння акцій та звільнення
13:50
В ОРДЛО не впускають навіть тих, кому дала дозвіл Україна – ДПСУ
13:30
В Іспанії продовжує знижуватися кількість нових хворих та померлих
12:47
Польський підприємець: Поляки не замінять українських працівників
12:39
У Нідерландах і Мексиці знайшли мертвими українців
12:16
Франція почала вихід із жорсткого карантину
12:09
НАБУ завершило розслідування про 13,7 мільйонів збитків "Електроважмашу"
11:57
Мільйони доларів Тимошенко заплатила фірма Skadden – NYT
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!