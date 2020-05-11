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Зеленский: Надо помочь бизнесу во время и после карантина

Понедельник, 11 мая 2020, 14:18

Президент Владимир Зеленский заявляет, что власть должна помочь малому и микробизнесу во время и после карантина, в частности с помощью "кредитных каникул".

Источник: селекторное совещание под председательством Зеленского, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы".

Детали: В свою очередь премьер Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели будут возможность получить кредиты под очень низкий процент.

Премьер также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что во время совещания президенту доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий – 2,6%.

Читайте также: "Кредитные каникулы" на время карантина: кто и как может их получить

Украинская правда
Темы: Зеленскийбизнескарантин


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