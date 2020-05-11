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Синоптики попереджають про заморозки й грози

Понеділок, 11 травня 2020, 14:59

Вночі 13 травня у різних областях України очікуються заморозки в повітрі та на ґрунті.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Разом з тим, за прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 12 травня, майже на всій території України очікуються дощі та грози.

Денна температура у західних областях – 11-16° тепла, у центральних – 19-22°, у східних – 21-24°.

 

13 травня суттєво похолодає по всій Україні. У західних областях вночі температура опуститься до мінусових значень.

 

Вдень на більшості території 14-16° тепла.

Українська правда
Теми: погода


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