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Синоптики предупреждают о заморозках и грозах

Понедельник, 11 мая 2020, 14:59
Синоптики предупреждают о заморозках и грозах

Ночью 13 мая в различных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Вместе с тем, по прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 12 мая, почти на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Дневная температура в западных областях – 11-16 ° тепла, в центральных – 19-22 °, в восточных – 21-24°.

 

13 мая существенно похолодает по всей Украине.

 

В западных областях ночью температура опустится до минусовых значений. Днем на большей части территории 14-16° тепла.

Украинская правда
Темы: погода
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