Синоптики предупреждают о заморозках и грозах
Понедельник, 11 мая 2020, 14:59
Ночью 13 мая в различных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый)".
Детали: Вместе с тем, по прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 12 мая, почти на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.
Дневная температура в западных областях – 11-16 ° тепла, в центральных – 19-22 °, в восточных – 21-24°.
13 мая существенно похолодает по всей Украине.
В западных областях ночью температура опустится до минусовых значений. Днем на большей части территории 14-16° тепла.
Украинская правда