Литва та Польща частково відкрили кордони
Литва і Польща з 11 травня відкрили кордони для працівників, підприємців та студентів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
При в’їзді в країни слід показати прикордонникам документ, що підтверджує мету поїздки - документ щодо місця праці, бізнес-посвідчення, документ компанії, довідку з вузу тощо. Прикордонники вирішують, впустити чи ні людину на територію своєї країни.
За домовленістю між Литвою і Польщею, цим категоріям громадян не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію.
Крім того, на польсько-литовському кордоні в понеділок запрацювала більша кількість КПП.
Згідно з рішенням литовського уряду минулого тижня, від 11 травня всі іноземці можуть в'їхати до Литви, але тільки поляки не будуть піддаватися карантину протягом 14 днів.
Поки невідомо, коли польсько-литовський кордон можна буде перетнути без жодних обмежень.
Уряд Литви вирішив продовжити карантин до 31 травня
Як повідомлялось, країни Балтії відкриють внутрішні кордони для своїх громадян з 15 травня.