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Литва та Польща частково відкрили кордони

Понеділок, 11 травня 2020, 16:59

Литва і Польща з 11 травня відкрили кордони для працівників, підприємців та студентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

При в’їзді в країни слід показати прикордонникам документ, що підтверджує мету поїздки - документ щодо місця праці, бізнес-посвідчення, документ компанії, довідку з вузу тощо. Прикордонники вирішують, впустити чи ні людину на територію своєї країни. 

За домовленістю між Литвою і Польщею, цим категоріям громадян не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію. 

Крім того, на польсько-литовському кордоні в понеділок запрацювала більша кількість КПП.

Згідно з рішенням литовського уряду минулого тижня, від 11 травня всі іноземці можуть в'їхати до Литви, але тільки поляки не будуть піддаватися карантину протягом 14 днів. 

Поки невідомо, коли польсько-литовський кордон можна буде перетнути без жодних обмежень.

Уряд Литви вирішив продовжити карантин до 31 травня

Як повідомлялось, країни Балтії відкриють внутрішні кордони для своїх громадян з 15 травня.

Теми: ЛитваПольщакарантинЄС


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