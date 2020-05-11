Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва и Польша частично открыли границы

Понедельник, 11 мая 2020, 16:59
Литва и Польша частично открыли границы

Литва и Польша с 11 мая открыли границы для работников, предпринимателей и студентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

При въезде в страны следует показать пограничникам документ, подтверждающий цель поездки - документ о месте работы, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза и тому подобное. Пограничники решают, впустить или нет человека на территорию своей страны.

По договоренности между Литвой и Польшей этим категориям граждан не нужно отбывать 14-дневную изоляцию.

Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник начало работать большее количество КПП.

Согласно решению литовского правительства на прошлой неделе, от 11 мая все иностранцы могут въехать в Литву, но только поляки не будут подвергаться карантину в течение 14 дней.

Пока неизвестно, когда польско-литовскую границу можно будет пересечь без ограничений.

Правительство Литвы раньше решило продлить карантин до 31 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛитваПольшакарантинЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Литва
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Президент Литвы не исключил наложения вето на текст декларации саммита НАТО
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: