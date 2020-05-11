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Литва и Польша частично открыли границы

Понедельник, 11 мая 2020, 16:59

Литва и Польша с 11 мая открыли границы для работников, предпринимателей и студентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

При въезде в страны следует показать пограничникам документ, подтверждающий цель поездки - документ о месте работы, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза и тому подобное. Пограничники решают, впустить или нет человека на территорию своей страны.

По договоренности между Литвой и Польшей этим категориям граждан не нужно отбывать 14-дневную изоляцию.

Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник начало работать большее количество КПП.

Согласно решению литовского правительства на прошлой неделе, от 11 мая все иностранцы могут въехать в Литву, но только поляки не будут подвергаться карантину в течение 14 дней.

Пока неизвестно, когда польско-литовскую границу можно будет пересечь без ограничений.

Правительство Литвы раньше решило продлить карантин до 31 мая.

Темы: ЛитваПольшакарантинЕС


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