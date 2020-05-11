У РФ сотні військових заразилися коронавірусом на репетиціях параду – РосЗМІ

На військовому полігоні Алабіно біля Москви щонайменше три сотні російських військових захворіли на Covid-19 в ході репетицій параду до 9 травня, який зрештою відмінили через епідемію.

Джерело: розслідування російського видання "Проект"

Деталі: Журналістам вдалося дізнатися, як попри епідемію тисячі курсантів продовжували репетиції. Мінімум три сотні з них заразилися коронавірусом. Але, ймовірно, реальная цифра в рази більша.

Підготовка до параду не припинялася навіть тоді, коли по всій Росії ввели перші карантинні заходи. 1 квітня, коли РФ вже закрила кордон з Грузією, а більшість країн скасували масові заходи, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков все ще говорив, що підготовка військових і організація приїзду іноземних гостей тривають.

Відео репетиції параду до 9 травня 2020 року, на записі присутня ненормативна лексика:

Остання репетиція параду на полігоні "Алабіно", який в точності повторює центральну площу Москви, пройшла 16 квітня - до цього моменту Москва і область вже майже 20 днів знаходилися на самоізоляції.

Курсанти та їхні родичі розповіли російським журналістам, що вважають, що до масового зараження призвели саме репетиції на полігоні. За словами кадета Військової академії зв'язку імені Будьонного, під час репетицій лише деякі учасники носили захисні маски.

Водночас у "Проекті" додали, що на офіційний запит про кількість інфікованих військових після репетицій у Міноборони РФ відповіді так і не надали.

Дослівно: "Невідома точна кількість хворих (на Covid-19 – ред.), проте підсумувавши отримані від службовців і родичів дані, ми отримали не менше трьох сотень хворих під час репетиції. Це восьма частина тих, хто взагалі виявився інфікованим коронавірусом в російській армії, військових інститутах і училищах. Найімовірніше, ця цифра в рази більше: "Проекту" вдалося поговорити тільки з учасниками репетицій і їх знайомими з шести частин, інститутів і училищ (з більш ніж 40), які брали участь в репетиціях в Підмосков'ї".