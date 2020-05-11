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В РФ сотни военных заразились коронавирусом на репетициях парада - росСМИ

Понедельник, 11 мая 2020, 17:24
В РФ сотни военных заразились коронавирусом на репетициях парада - росСМИ

На военном полигоне Алабино под Москвой минимум три сотни российских военных заболели Covid-19 в ходе репетиций парада к 9 мая, который в конце концов отменили из-за эпидемии.

Источник: расследование российского издания "Проект"

Детали: Журналистам удалось узнать, как несмотря на эпидемию тысячи курсантов продолжали репетиции. Минимум три сотни из них заразились коронавирусом, но, вероятно, реальная цифра в разы больше.

Подготовка к параду не прекращалась даже тогда, когда по всей России ввели первые карантинные мероприятия. 1 апреля, когда РФ уже закрыла границу с Грузией, а большинство стран отменили массовые мероприятия, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков все еще говорил, что подготовка военных и организация приезда иностранных гостей продолжаются.

Видео репетиции парада к 9 мая 2020 года, на записи присутствует ненормативная лексика:

Последняя репетиция парада на полигоне "Алабино", который в точности повторяет центральную площадь Москвы, прошла 16 апреля - до этого момента Москва и область уже почти 20 дней находились на самоизоляции.

 

Курсанты и их родственники рассказали российским журналистам, что считают, что к массовому заражению привели именно репетиции на полигоне. По словам кадета Военной академии связи имени Буденного, во время репетиций только некоторые участники носили защитные маски.

В то же время в "Проекте" добавили, что на официальный запрос о количестве инфицированных военных после репетиций в Минобороны РФ ответа так и не предоставили.

Дословно: "Неизвестно точное число заболевших, однако суммировав полученные от служащих и родственников данные, мы получили не менее трех сотен заболевших (Covid-19 - ред.) во время репетиции.

Это восьмая часть тех, кто вообще оказался инфицированным коронавирусом в российской армии, военных институтах и училищах. Вероятнее всего, эта цифра в разы больше: "Проекту" удалось поговорить только с участниками репетиций и их знакомыми из 6 частей, институтов и училищ (из более чем 40), участвовавших в репетициях в Подмосковье".

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcия9 маяэпидемия
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