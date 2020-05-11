Бойовики наважилися на один обстріл ЗСУ й отримали вогонь у відповідь

11 травня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню неподалік Кримського на Донеччині, але українські військові відповіли обстрілом позицій окупантів.

Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об’єднаних сил

Деталі: Терористи відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів по позиціях ОС. Втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів вдалося уникнути.

Дослівно: "Українські захисники для припинення ворожої активності рішуче застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків".