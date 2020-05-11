Боевики решились на один обстрел ВСУ и получили ответный огонь

11 мая вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Крымского на Донетчине, но украинские военные ответили обстрелом позиций оккупантов.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил

Детали: Террористы открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по позициям ОС. Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов удалось избежать.

Дословно: "Украинские защитники для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений".