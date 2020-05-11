Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У БританіЇ кількість загиблих від коронавірусу перевищила 32 тисячі

Понеділок, 11 травня 2020, 19:10
У БританіЇ кількість загиблих від коронавірусу перевищила 32 тисячі

Загальна кількість померлих у зв’язку з коронавірусом у Британії досягла 32 065 осіб.

Як пише "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення у понеділок.

За минулу добу ще 210 людей померли в лікарнях і будинках для людей похилого віку. У неділю загальне число смертей склало 269 - хоча вчені не радять порівнювати щоденні показники.

Також було зареєстровано 3 877 нових інфікованих людей - загальна кількість склала 223 060.

У неділю прем’єр Британії Борис Джонсон розкрив перші деталі послаблення карантинних обмежень в Англії, що мають початися у середу.

З 13 травня людям збираються дозволити виходити на вулицю без обмежень у часі – для фізичних тренувань, відпочинку у парках та спортивних ігор.

Працівники, які за характером роботи не можуть працювати з дому, зможуть повернутися на роботу. Але решту просять і далі працювати дистанційно.

Теми: Велика Британіякоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Велика Британія
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Останні новини
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Усі новини...
Реклама: