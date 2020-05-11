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В Британии количество погибших от коронавируса превысило 32 тысячи

Понедельник, 11 мая 2020, 19:10
В Британии количество погибших от коронавируса превысило 32 тысячи

Общее количество умерших в связи с коронавирусом в Британии достигло 32 065 человек.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социального обеспечения в понедельник.

За минувшие сутки 210 человек умерли в больницах и домах престарелых. В воскресенье общее число смертей составило 269, хотя ученые не советуют сравнивать ежедневные показатели.

Также было зарегистрировано 3877 новых инфицированных людей - общее количество составило 223 060.

В воскресенье премьер Великобритании Борис Джонсон раскрыл первые детали ослабления карантина в Англии, которые должны начаться в среду.

С 13 мая людям собираются позволить выходить на улицу без ограничений во времени - для физических тренировок, отдыха в парках и спортивных игр.

Работники, которые по характеру работы не могут работать из дома, смогут вернуться на работу. Но остальных просят и дальше работать дистанционно.

Темы: Великобританиякоронавирусэпидемия
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