Путін вигадав, як віддячити українським силовикам-колаборантам у Криму

Президент РФ Володимир Путін обіцяє видати житло особам, які до окупації Росією Криму працювали в українських правоохоронних органах півострова, а після - прийняли російське громадянство.

Джерело: сайт Кремля

Деталі: У Росії готується проект указу президента, яким буде передбачена видача квартир українським силовикам Криму, які прийняли російське громадянство після окупації, і зараз, перебуваючи в складному становищі, потребують особистого житла.

Таким чином Путін відреагував на звернення до нього кримчан. Дане розпорядження опубліковано 9 травня по підсумками зустрічі з "представниками громадськості Криму і Севастополя".

Дослівно: "Уряду РФ підготувати спільно з МВС Росії, Росгвардією і представити проект указу президента РФ, що передбачає вирішення питання, пов'язаного із забезпеченням житловими приміщеннями громадян РФ, звільнених зі служби в правоохоронних органах України з правом на пенсію, що проходили службу в Республіці Крим і Севастополі і хто перебував на обліку як нужденних у житлових приміщеннях за місцем служби до 18 березня 2014 року".

Нагадаємо:

Понад 1300 українських силовиків з різних підрозділів перейшли на бік Росії після захоплення Криму.

Система мілітаризації, яка склалась в Криму, – це не тільки пропаганда, це також економічний фактор. Більш-менш стабільно люди можуть почуватися лише в сфері силових структур, у ФСБ, поліції, армії. Там можна мати стабільну зарплату, бути захищеним. І це частина політики Росії щодо колонізації півострова. Щоб люди, ідучи до силових структур, втрачали зв'язок з Україною, українською ідентичністю.

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