Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін вигадав, як віддячити українським силовикам-колаборантам у Криму

Понеділок, 11 травня 2020, 21:25
Путін вигадав, як віддячити українським силовикам-колаборантам у Криму

Президент РФ Володимир Путін обіцяє видати житло особам, які до окупації Росією Криму працювали в українських правоохоронних органах півострова, а після - прийняли російське громадянство.

Джерело: сайт Кремля

Деталі: У Росії готується проект указу президента, яким буде передбачено надання квартир українським силовикам Криму, які прийняли російське громадянство після окупації, і зараз, перебуваючи в складному становищі, потребують особистого житла.

Таким чином Путін відреагував на звернення до нього кримчан. Дане розпорядження опубліковано 9 травня за підсумками зустрічі з "представниками громадськості Криму і Севастополя".

Дослівно: "Уряду РФ підготувати спільно з МВС Росії, Росгвардією і представити проект указу президента РФ, що передбачає вирішення питання, пов'язаного із забезпеченням житловими приміщеннями громадян РФ, звільнених зі служби в правоохоронних органах України з правом на пенсію, що проходили службу в Республіці Крим і Севастополі і хто перебував на обліку як таких, що потребували житлових приміщень за місцем служби до 18 березня 2014 року".

Нагадаємо:

  • Понад 1300 українських силовиків з різних підрозділів перейшли на бік Росії після захоплення Криму.
  • Система мілітаризації, яка склалась в Криму зараз – це не тільки пропаганда, це також економічний фактор. Більш-менш стабільно люди можуть почуватися лише в сфері силових структур, у ФСБ, поліції, армії. Там можна мати стабільну зарплату, бути захищеним. І це частина політики Росії щодо колонізації півострова. Щоб люди, ідучи до силових структур, втрачали зв'язок з Україною, українською ідентичністю.

Читайте також:

Back in the USSR. Як змінюється Крим під російською окупацією

Кримські зрадники. Як склалося життя лідерів окупації півострова

Українська аправда
Теми: КримПутінокупаціяРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Крим
Зеленський: Кримський міст – ціль, яку треба нейтралізувати
На Кримському мосту зберігаються затори
Поблизу Джанкоя почав пересихати Північнокримський канал – ЗМІ
Останні новини
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Усі новини...
Реклама: