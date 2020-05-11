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Путин придумал, как отблагодарить украинских силовиков-колаборантов в Крыму

Понедельник, 11 мая 2020, 21:25
Путин придумал, как отблагодарить украинских силовиков-колаборантов в Крыму

Президент РФ Владимир Путин обещает выдать жилье лицам, которые до оккупации Россией Крыма работали в украинских правоохранительных органах полуострова, а после – приняли российское гражданство.

Источник: сайт Кремля

Детали: В России готовится проэкт указа президента, которым будет предусмотрена выдача квартир украинским силовикам Крыма, которые приняли российское гражданство после оккупации и сейчас, находясь в сложном положении, нуждаются в личном жилье.

Таким образом Путин отреагировал на обращение к нему крымчан. Данное распоряжение опубликовано 9 мая по итогам встречи с "представителями общественности Крыма и Севастополя".

Дословно: "Правительству РФ подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа президента РФ, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года".

Напомним:

  • Более 1300 украинских силовиков из разных подразделений перешли на сторону России после захвата Крыма.
  • Система милитаризации, которая сложилась в Крыму сейчас - это не только пропаганда, это также экономический фактор. Более-менее стабильно люди могут чувствовать себя только в сфере силовых структур, в ФСБ, полиции, армии. Там можно иметь стабильную зарплату, быть защищенным. И это часть политики России в отношении колонизации полуострова. Чтобы люди, идя к силовым структурам, теряли связь с Украиной, украинской идентичностью.

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Украинская правда

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Темы: КрымПутиноккупацияРосcияУкраина
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