В Італії пацієнтів з коронавірусом у реанімації поменшало в 4 рази

В Італії кількість людей у реанімаціях у зв’язку з коронавірусною інфекцією сягнула показників початку березня, коли епідемія тільки набирала сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

999 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні в реанімаціях. Це вперше з 10 березня кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії опустилась нижче за тисячу.

У розпал епідемії 3 квітня у відділеннях інтенсивної терапії було у чотири рази більше пацієнтів - 4 068. Це ставило під загрозу стабільність італійської системи охорони здоров’я.

179 людей померли у зв’язку з COVID-19, що є стабільним показником в порівнянні зі вчора. Загальна кількість померлих сягнула 30 739.

Кількість нових інфікованих продовжує падати. 744 людини мали позитивний результат тесту на коронавірус. З початку епідемії щонайменше 219 814 людей заразились вірусом Sars-CoV-2.

Ще 1 401 людина одужала - загальна кількість тих, хто вилікувався, тепер 106 587.

Нагадаємо, з 4 травня в країні почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. Наступна має розпочатися 18 травня.

Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.