В Италии число пациентов с коронавирусом в реанимации уменьшилось в 4 раза

В Италии количество людей в реанимации в связи с коронавирусной инфекцией достигло показателей начала марта, когда эпидемия только набирала силу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

999 человек находятся на стационарном лечении в реанимации. Впервые с 10 марта количество больных в отделениях интенсивной терапии опустилось ниже тысячи.

В разгар эпидемии 3 апреля в отделениях интенсивной терапии было в четыре раза больше пациентов - 4068. Это ставило под угрозу стабильность итальянской системы здравоохранения.

179 человек умерли в связи с COVID-19, что является стабильным показателем по сравнению с вчера. Общее количество умерших достигло 30 739.

Количество новых инфицированных продолжает падать. 744 человека имели положительный результат теста на коронавирус. С начала эпидемии по меньшей мере 219 814 человек заразились вирусом Sars-CoV-2.

Еще 1401 человек выздоровел - общее количество тех, кто вылечился, теперь 106 587.

Напомним, с 4 мая в стране начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Следующая должна начаться 18 мая.