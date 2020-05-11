Синоптик показала холодний фронт, який несе в Україну дощі

Синоптик Наталка Діденко опублікувала погодну мапу, на якій чітко видно холодний атмосферний фронт над Західною Європою, що скоро зумовить дощову погоду і в Україні.

Джерело: пост Діденко у Facebook, Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Пряма мова Діденко: "Ось погляньте! Холодний атмосферний фронт - вже на нашому обрії. В Україні, перед фронтом, майже літо. У Києві +26, у Чернівцях вже до +28 градусів. А ось у Гданську +3, у Берліні +6 градусів. Контрасти - значні!"

Деталі: За даними Укргідрометцентру, вже у вівторок, 12 травня, в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних, місцями північних та Вінницькій областях невеликі, вдень на більшій частині території країни помірні грозові дощі, в окремих районах град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°, на півдні та сході до 26°; у більшості західних областей вночі 7-12°, вдень 11-16°. У Карпатах дощ та мокрий сніг, температура протягом доби 2-7° тепла.

13 травня дощ очікується вночі у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень - у Карпатах та на Закарпатті. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, вночі у східній частині 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі в північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, у західних областях заморозки у повітрі 0-3°, на решті території 4-9° тепла; вдень по всій Україні 12-17°.

14 травня в Україні мінлива хмарність. Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень по всій країні, крім півдня, помірні дощі. Вітер південно-західний і південний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі у східній частині країни 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, на решті території 4-9° тепла; вдень 12-17°, на півдні та сході 17-22°.

15 травня вночі в Україні, вдень у Карпатському регіоні та південній частині країни невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів. 16 травня переважно без опадів, лише у західних та центральних областях невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 12-18°; у південній частині вночі 8-14°, вдень 17-23°.