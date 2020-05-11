Синоптик показала холодный фронт, который несет в Украину дожди

Синоптик Наталья Диденко опубликовала погодную карту с четко выраженным холодным атмосферным фронтом над Западной Европой, который скоро приведет дождливую погоду и в Украину.

Источник: пост Диденко в Facebook, Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Вот посмотрите! Холодный атмосферный фронт - уже на нашем горизонте. В Украине, перед фронтом, почти лето. В Киеве +26, в Черновцах уже до +28 градусов. А вот в Гданьске +3, в Берлине +6 градусов. Контрасты – значительные!"

Детали: По данным Укргидрометцентра, уже во вторник, 12 мая, в Украине облачно с прояснениями. Ночью в западных, местами северных и Винницкой областях небольшие, днем ​​на большей части территории страны умеренные грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с. Температура ночью 10-15°, днем ​​17-22°, на юге и востоке до 26°; в большинстве западных областей ночью 7-12°, днем ​​11-16°. В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью 2-7° тепла.

13 мая дождь ожидается ночью в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, днем ​​- в Карпатах и ​​на Закарпатье. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, ночью в восточной части 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, в западных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла; днем по всей Украине 12-17°.

14 мая в Украине переменная облачность. Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем ​​по всей стране, кроме юга, умеренные дожди. Ветер юго-западный и южный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью в восточной части страны 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, на остальной территории 4-9° тепла; днем 12-17°, на юге и востоке 17-22°.

15 мая ночью в Украине, днем ​​в Карпатском регионе и южной части страны небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. 16 мая преимущественно без осадков, лишь в западных и центральных областях небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 2-8° тепла, днем ​​12-18°; в южной части ночью 8-14°, днем ​​17-23°.