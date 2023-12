У Гонконзі знову протестували: затримані більше 200 осіб

Влада Гонконгу повідомила про затримання 230 протестувальників після акцій, які відбулись 10 травня.

Джерело: Reuters

Деталі: Місцеві жителі звинувачують владу у зловживанні заходами для боротьбі із пандемією коронавірусу.

За повідомленням поліції, затриманим від 12 до 65 років. Їм інкримінують незаконні зібрання, напади на правоохоронців та відсутність при собі документів.

Зазначається, що до лікарень направили 18 мітингарів. Поліція також стверджує, що в один із затриманих мав з собою матеріали для виготовлення бензинових гранат.

Для розгону учасників протестів влада кинула сотні силовиків. Ті у свою чергу використали сльозогінний газ проти учасників протесту.

