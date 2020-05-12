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У Гонконзі знову протестували: затримані більше 200 осіб

Вівторок, 12 травня 2020, 01:08

Влада Гонконгу повідомила про затримання 230 протестувальників після акцій, які відбулись 10 травня. 

Джерело: Reuters

Деталі: Місцеві жителі звинувачують владу у зловживанні заходами для боротьбі із пандемією коронавірусу. 

За повідомленням поліції, затриманим від 12 до 65 років. Їм інкримінують незаконні зібрання, напади на правоохоронців та відсутність при собі документів. 

Зазначається, що до лікарень направили 18 мітингарів. Поліція також стверджує, що в один із затриманих мав з собою матеріали для виготовлення бензинових гранат. 

Для розгону учасників протестів влада кинула сотні силовиків. Ті у свою чергу використали сльозогінний газ проти учасників протесту. 

Окрім того, Асоціація журналістів Гонконгу заявила, що деяким представникам ЗМІ перешкоджали під час зйомки.

Передісторія:

  • Протести у Гонконзі почались весною минулого року. Причиною слугувала поправка до закону, яка дозволяла екстрадувати місцевих жителів до материкового Китаю.
  • Хоча очільниця міста скасувала цю норму протести не закінчились. Учасники акцій вимагали демократичних перетворень. 

Українська правда
Теми: Китаймітинги


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