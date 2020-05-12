Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Гонконзі знову протестували: затримані більше 200 осіб

Вівторок, 12 травня 2020, 01:08
У Гонконзі знову протестували: затримані більше 200 осіб

Влада Гонконгу повідомила про затримання 230 протестувальників після акцій, які відбулись 10 травня. 

Джерело: Reuters

Деталі: Місцеві жителі звинувачують владу у зловживанні заходами для боротьбі із пандемією коронавірусу. 

За повідомленням поліції, затриманим від 12 до 65 років. Їм інкримінують незаконні зібрання, напади на правоохоронців та відсутність при собі документів. 

Зазначається, що до лікарень направили 18 мітингарів. Поліція також стверджує, що в один із затриманих мав з собою матеріали для виготовлення бензинових гранат. 

Для розгону учасників протестів влада кинула сотні силовиків. Ті у свою чергу використали сльозогінний газ проти учасників протесту. 

Окрім того, Асоціація журналістів Гонконгу заявила, що деяким представникам ЗМІ перешкоджали під час зйомки.

Передісторія:

  • Протести у Гонконзі почались весною минулого року. Причиною слугувала поправка до закону, яка дозволяла екстрадувати місцевих жителів до материкового Китаю.
  • Хоча очільниця міста скасувала цю норму протести не закінчились. Учасники акцій вимагали демократичних перетворень. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Китаймітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Китай
РФ налагоджує експорт до Китаю сільгосппродукції з окупованих територій – ЦНС
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: