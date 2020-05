В Гонконге снова протестовали: задержаны более 200 человек

Власти Гонконга сообщили о задержании 230 протестующих после акций, которые состоялись 10 мая.

Источник: Reuters

Детали: Местные жители обвиняют власти в злоупотреблении мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

По сообщению полиции, задержанным от 12 до 65 лет. Им инкриминируют незаконные собрания, нападения на правоохранителей и отсутствие при себе документов.

Отмечается, что в больницы направили 18 митингующих. Полиция также утверждает, что в один из задержанных имел с собой материалы для изготовления бензиновых гранат.

