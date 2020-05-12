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В Гонконге снова протестовали: задержаны более 200 человек

Вторник, 12 мая 2020, 01:08
В Гонконге снова протестовали: задержаны более 200 человек

Власти Гонконга сообщили о задержании 230 протестующих после акций, которые состоялись 10 мая.

Источник: Reuters

Детали: Местные жители обвиняют власти в злоупотреблении мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

По сообщению полиции, задержанным от 12 до 65 лет. Им инкриминируют незаконные собрания, нападения на правоохранителей и отсутствие при себе документов.

Отмечается, что в больницы направили 18 митингующих. Полиция также утверждает, что в один из задержанных имел с собой материалы для изготовления бензиновых гранат.

Для разгона протестующих власти бросили сотни силовиков. Те в свою очередь использовали слезоточивый газ против протестующих.

Кроме того, Ассоциация журналистов Гонконга заявила, что некоторым представителям СМИ препятствовали во время съемки.

Предыстория:

  • Протесты в Гонконге начались весной прошлого года. Причиной послужила поправка к закону, которая позволяла экстрадировать местных жителей на материковый Китай.
  • Хотя руководительница города отменила эту норму, протесты не закончились. Участники акций требовали демократических преобразований.

Украинская правда
Темы: Китаймитинги
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