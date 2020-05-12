В Гонконге снова протестовали: задержаны более 200 человек
Власти Гонконга сообщили о задержании 230 протестующих после акций, которые состоялись 10 мая.
Источник: Reuters
Детали: Местные жители обвиняют власти в злоупотреблении мерами по борьбе с пандемией коронавируса.
По сообщению полиции, задержанным от 12 до 65 лет. Им инкриминируют незаконные собрания, нападения на правоохранителей и отсутствие при себе документов.
Отмечается, что в больницы направили 18 митингующих. Полиция также утверждает, что в один из задержанных имел с собой материалы для изготовления бензиновых гранат.
Hong Kong police arrested more than 200 people during pro-democracy protests after a sing-along demonstration at a shopping mall https://t.co/GyUkryTIiT pic.twitter.com/99NQK0LPVG— Reuters (@Reuters) May 11, 2020
Для разгона протестующих власти бросили сотни силовиков. Те в свою очередь использовали слезоточивый газ против протестующих.
Кроме того, Ассоциация журналистов Гонконга заявила, что некоторым представителям СМИ препятствовали во время съемки.
Предыстория:
- Протесты в Гонконге начались весной прошлого года. Причиной послужила поправка к закону, которая позволяла экстрадировать местных жителей на материковый Китай.
- Хотя руководительница города отменила эту норму, протесты не закончились. Участники акций требовали демократических преобразований.